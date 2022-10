Van Basten più forte di Maradona? Da non credere la risposta di Galliani!

Adriano Galliani, storico direttore del Milan e attuale amministratore delegato del Monza, ha rilasciato una lunga intervista a DAZN dove ha toccato diversi punti.

Tra gli argomenti principali dell’intervista troviamo gli elogi a Marco van Basten, ex attaccante olandese del grande Milan, che lo ha paragonato a Diego Armando Maradona.

Di seguito, le sue parole:

“Nel Milan hanno giocato 9 Palloni d’Oro e tanti grandi brasiliani. Nel mio cuore però, in maniera indelebile, resta Marco Van Basten. Poteva vincere tanti altri Palloni d’Oro, il problema è che si è fermato a 28 anni per un problema al ginocchio. Avrebbe potuto vincere gli stessi premi di Messi e Cristiano Ronaldo. Lui è l’unico giocatore per cui mi inginocchio, è come la Madonna per me.

Per me è stato il più forte di tutti, magari molti non la pensano come me. Non so, se dico che è più forte di Maradona mi tirano di tutto addosso… Diciamo che è il più forte di sempre del Milan”.

(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Maradona o van Basten: chi è il migliore? Galliani non ha dubbi

Secondo Adriano Galliani, Marco van Basten, è stato il migliore di sempre, anche se il paragone con Maradona non mette d’accordo nessuno su tale considerazione.

L’attuale amministratore delegato del Monza, tra l’altro, è stato un rivale storico del Napoli di Maradona quando lavorava al Milan e le due squadre ogni anno battagliavano fino alla fine per la vittoria finale.

Adesso Galliani è al Monza e l’anno scorso ha centrato la prima promozione storica per il club brianzolo, con l’obiettivo di riconfermarsi nella massima serie anche per la prossima stagione.