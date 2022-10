Buffon sorprendente, snobbate Napoli e Milan: chi vincerà lo scudetto

Gigi Buffon, attuale portiere del Parma ed ex stella della Juventus e della Nazionale, ha fatto il suo pronostico per la vincitrice della prossima Serie A TIM. In più, ha espresso un commento su Diego Armando Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Buffon snobba il Napoli

Buffon si sbilancia: scudetto al Napoli?

“Juventus? L’ho osservata con molta curiosità. Ho rivisto una Juve, dal punto di vista caratteriale, molto combattiva e convincente. Questo è il primo passo per tornare a occupare le posizioni che deve occupare la Juve.”

“Chi vince lo Scudetto? Qust’anno vado per l’Atalanta”.

“Portieri? Negli ultimi anni il serbatoio dei portieri si sta riempiendo e ci sono degli individui di qualità. Provedel sta trovando una propria dimensione alla Lazio, Falcone al Lecce. Chi sta facendo meglio e in prospettiva può diventare secondo, terzo o primo posto in Nazionale è Vicario“.

Buffon su Maradona

“Il nuovo murale a Maradona? È un qualcosa di iconico che fa capire quanto importante sia il calcio in determinate realtà. A Napoli, con la passione che hanno, si è portato Diego ad un qualcosa di ultraterreno: questo è il bello del nostro mestiere”.