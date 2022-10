Hirving Lozano in serata ore ha repostato una storia Instagram dove viene omaggiato Diego Armando Maradona.

L’attaccante del Napoli, in particolare, ha condiviso un post del profilo ufficiale dell’Eredivisie, quando ancora militava al PSV in Olanda. Lozano in quella occasione prese la traversa ma c’era un ospite d’onore allo stadio: Diego Armando Maradona. L’attaccante messicano ha scritto così su Instagram: “Orgoglioso di difendere i tuoi colori, Maradona.”

Lozano omaggia Maradona

Lozano è arrivato al Napoli nella stagione 2019 dal PSV, squadra della lega olandese, quando in panchina c’era ancora Carlo Ancelotti. Il Chucky sta facendo benissimo nella prima parte di stagione con i partenopei e sta contribuendo alla prima posizione del Napoli sia in campionato che in Champions League.

Lozano in questa stagione è sceso in campo in ben 12 occasioni segnando anche 3 volte. Nel corso di questa stagione sta facendo benissimo agli ordini di Luciano Spalletti ed il continuo ballottaggio con Politano sembra che gli stia dando nuova forza ed il gol contro il Bologna ne è la dimostrazione.

E questo omaggio social per Maradona, dimostra anche come il feelink con la piazza partenopea stia crescendo sempre di più.

Antonio Cacciapuoti