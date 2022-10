Pazzesco al Maradona: è successo al gol di Osimhen (FOTO)

Nella seconda parte di partita tra Napoli e Bologna, terminata 3-2 per i partenopei, il gol vittoria firmato da Victor Osimhen ha fatto letteralmente impazzire i tifosi azzurri. Al momento della rete del nigeriano, l’urlo dei tifosi presenti allo stadio ha fatto registrare oltre 90 decibel.

A postare questo curioso retroscena è lo speaker del Maradona, Daniele Decibel Bellini, tramite un post su Instagram. Lo smartwatch di Bellini subito dopo il gol citava così: “Ambiente Rumoroso. Il livello del suono ha raggiunto i 90 dB.”

Incredibile l’esultanza dei tifosi napoletani che, dopo una partita molto sofferta, hanno potuto gioire al gol del loro numero 9.

Il Napoli con la vittoria contro il Bologna si porta al primo posto in solitario in campionato. La prossima sfida degli azzurri sarà contro la Roma tra le mura dell’Olimpico: un match sicuramente complicato ma che i partenopei cercheranno in ogni modo di portare a casa, per proseguire sulle orme dell’entusiasmo.

Lo stesso Victor Osimhen, inoltre, è tornato al gol in Serie A dopo l’infortunio rimediato nella gara di Champions League contro il Liverpool. Il nigeriano aveva già segnato mercoledì nella gara contro l’Ajax.