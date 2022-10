Retroscena Sarri su Karatskhelia: “Fu il primo a scoprirlo, lo voleva!”

L’edizione odierna de Il Messaggero ha rivelato un retroscena su Khvicha Kvaratskhelia e Maurizio Sarri. A quanto pare infatti il talento georgiano sarebbe potuto sbarcare in Italia con largo anticipo rispetto al 2022, quando effettivamente è arrivato in Serie A per far innamorare tutti con le sue giocate funamboliche.

Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Maurizio Sarri aveva scovato il talento georgiano di Khvicha Kvaratskhelia già tre anni fa, quando era sulla panchina della Juventus. Sarri lo voleva e lo aveva già indicato anche alla dirigenza per prenderlo subito”.

Napoli’s Georgian forward Khvicha Kvaratskhelia celebrates scoring his team’s third goal during the UEFA Champions League Group A football match between SSC Napoli and Ajax Amsterdam at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples on October 12, 2022. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

“Non se ne fece nulla ai tempi, ma Sarri lo aveva chiesto nuovamente anche questa estate alla Lazio. Il tentativo però si è rivelato vano visto che il calciatore aveva già chiuso con il Napoli già dall’autunno scorso, grazie all’intermediazione dell’ex Campione del Mondo Cristian Zaccardo”.

Maurizio Sarri dunque aveva scovato in netto anticipo il talento di Kvaratskhelia, che sarebbe potuto sbarcare alla Juventus. La dirigenza bianconera non ha avuto fiducia e la sensazione è che se ne pentirà parecchio nel corso degli anni.