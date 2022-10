Infortunio Rrahmani, quanto tempo resta fuori? Spalletti in ansia

Al minuto 82 di Cremonese–Napoli, Luciano Spalletti, lo staff medico e la difesa azzurra tremano: Amir Rrahmani chiede il cambio per un infortunio muscolare. Il difensore kosovaro, una delle armi in più del Napoli di inizio stagione e coppia perfetta con Kim, si ferma e il suo volto è estremamente dolorante.

Nella giornata di oggi Rrahmani si sottoporrà ad esami strumentali per capire la reale entità dell’infortunio e iniziare l’iter riabilitativo per tornare in campo. Il suo problema muscolare è solo l’ultimo in Serie A ed è dipeso sicuramente dalla mole eccessiva di partite che stanno affrontando i club in questa stagione molto particolare.

Infortunio Rrahmani

Infortunio Rrahmani: i possibili tempi di recupero

Torna Osimhen e si ferma Rrahmani: il Napoli di Luciano Spalletti non ha pace sugli infortuni muscolari. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno svela un timore dello staff medico del Napoli: potrebbe trattarsi di uno stiramento all’adduttore della coscia sinistra.

Se dovesse essere confermato questo caso, Rrahmani dovrà stare fermo per almeno 2-3 settimane. Ciò significherebbe che il centrale dovrà stare fermo per tutto il mese di ottobre e saltare le partite contro Ajax, Rangers e Liverpool in Champions League e Bologna, Roma e Sassuolo in Serie A, per puntare al rientro in campo contro l’Atalanta del 5 novembre.

Oggi tutta la verità: il Napoli e Luciano Spalletti tengono le dita incrociate.