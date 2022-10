Home » Copertina Calcio Napoli » Infortunio Rrahmani, verso il forfait per la sfida contro l’Ajax: i tempi di recupero

Dopo la vittoria ottenuta in casa della Cremonese, per il Napoli è già ora di tornare a pensare alla Champions League. Mercoledì gli azzurri affrontano nuovamente l’Ajax e potrebbero chiudere il discorso qualificazione con largo anticipo.

L’unica brutta notizia che rovina leggermente la festa in casa azzurra arriva dall’infermeria, secondo quanto riportato dell’edizione odierna de Il Mattino infatti l’infortunio muscolare di Rrahmani potrebbe tenerlo fermo ai box per la gara europea.

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Un piccolo problema muscolare che ha obbligato il difensore a lasciare il campo sul finale della ripresa”.

Il calciatore kosovaro andrà monitorato nelle prossime ore considerando che si gioca ogni tre giorni. Contro l’Ajax non è da escludere un turno di riposo per Rrahmani con Ostigard pronto a sostituirlo, come accaduto nei minuti finali allo Zini. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del 13 azzurro, nel frattempo però il Napoli è consapevole di poter contare sia sul norvegese Ostigard che su Juan Jesus che nella scorsa stagione ha risposto sempre presente alle chiamate di mister Spalletti.