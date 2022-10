Spalletti orgoglioso del suo Napoli: una statistica lo rende fiero

Il Napoli di Luciano Spalletti prosegue la sua corsa alla vetta per provare a scrivere la storia presente e futura. Gli azzurri oggi saranno impegnati allo ‘Zini‘ per la delicatissima sfida contro la Cremonese per conservare la vetta della classifica e provare a tenere altissimo l’umore del gruppo in vista delle prossime sfide.

Napoli (Getty Images)

Napoli, orgoglio Spalletti: “Segnano tutti, funziona il gruppo”

La forza del nuovo Napoli 2022/23 sembra essere il gruppo. Tutti importanti e decisivi in questo inizio di stagione: anche chi ha giocato meno. E spesso in conferenza stampa, Spalletti ha ribadito l’importanza anche di chi entra dalla panchina che da un momento all’altro può decidere ogni sfida.

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha analizzato proprio questo aspetto, sottolineando l’orgoglio del tecnico toscano di poter contare su tutti i calciatori.

“Tra le tante, è questa la statistica che rende orgoglioso Spalletti: segnano tutti e quindi funziona il gioco, non esiste il singolo a cui la squadra si aggrappa ma è il collettivo a fare la differenza”.