UFFICIALE – Diramata la lista dei convocati per la trasferta di Cremona: scelta su Osimhen

Il Napoli scenderà in campo domani alle ore 18.00 per affrontare la Cremonese. Gli azzurri sono sulle ali dell’entusiasmo dopo la travolgente vittoria per 6-1 di martedì contro l’Ajax.

È stato diramato l’elenco ufficiale dei convocati per la partita contro la Cremonese. La comunicazione era attesa per avere notizie su Osimhen: nelle scorse settimane infatti non si escludeva un suo ritorno proprio per questo match. Il nigeriano è assente da un bel po’, esattamente dalla gara contro il Liverpool del 7 settembre, dove lasciò il campo anzitempo per una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.

La comunicazione ufficiale della società ha però confermato l’assenza di Osimhen dall’elenco: come dichiarato da Spalletti stesso, il giocatore ha bisogno ancora di qualche allenamento al top per poter tornare in campo.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu. Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka. Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.