Allarme dal Messico su Lozano: “È più psicologico che fisico”

Durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo, il giornalista Daniel Martinez ha parlato di Hirving Lozano e del Napoli. Il giornalista messicano dell’emittente ESPN si è lasciato andare in una lunga intervista dove ha toccato tasti importanti nei confronti del connazionale e non solo. Durante l’intervista si è anche espresso sul grande impatto di Giovanni Simeone, che ha stupito tutti in questo inizio di stagione. Queste le parole di Martinez:

“Simeone sta avendo un amore sincero per Napoli. Tra questa terra e l’Argentina c’è una relazione forte e profonda, ancor prima di Maradona. Per i napoletani gli argentini non saranno mai stranieri e per gli argentini Napoli sarà sempre come essere a casa. Quello che dice il Cholito è qualcosa di forte che ha sentito dentro di sé… Si vede come sta vivendo questo momento magico, non può che essere positivo sia per lui che per il Napoli“.

(Photo by FRANCOIS WALSCHAERTS/AFP via Getty Images)

Su Lozano: “Ha avuto un infortunio scomodo da recuperare. Ha una cicatrice più psicologica che muscolare. Ora è di nuovo in crescita, lo vedo bene. Il gol sarà solo la certificazione del suo momento nuovamente positivo”.

Martinez si è anche espresso su Raspadori e Osimhen e della forza che tutto il collettivo Napoli mette a disposizione ogni partita a prescindere da chi parte titolare.

“Non sarà facile per il Cholito giocare molto, ma non dobbiamo più pensare al calcio come undici titolari. Quell’epoca è passata. La forza di questo Napoli è proprio il fatto che chi entra fa bene quanto chi esce“.