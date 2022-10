Home » News Calcio Napoli » Festa dei napoletani in tribuna, i tifosi dell’Ajax non gradiscono: cos’è successo!

Una prova maiuscola quella offerta dal Napoli alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l’Ajax in Champions League. Un 6-1 in trasferta destinato a passare alla storia non solo del calcio Napoli, ma del calcio internazionale. Una serata memorabile, da ricordare. Che vivrà in particolare nelle menti di chi la gara l’ha vissuta dalle tribune dello stadio, dove comunque non sono mancati momenti di tensione.

Già prima del match c’erano stati problemi di accesso all’impianto da parte dei tifosi azzurri, come documentato da SpazioNapoli. Altri invece sono stati destinatari di lanci di oggetti da parte dei supporters di casa, che non hanno gradito la misura del successo dei partenopei e i festeggiamenti dei napoletani al termine del match.

Ajax Napoli Stadio

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno svela quanto accaduto a fine gara. Ecco quanto evidenziato: “C’erano macchie azzurre anche in tribuna centrale, in teoria dedicata solo ai supporters di casa. Hanno provato a contenersi ma non ce l’hanno fatta, hanno festeggiando beccandosi anche lanci di bicchieri di birra al gol del 4-1, solo l’intervento degli steward ha evitato ulteriori problemi“.