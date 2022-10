Home » News Calcio Napoli » Problemi per i tifosi azzurri: sta succedendo all’ingresso dello stadio

A poche ore dall’inizio della sfida di Champions League tra Ajax e Napoli, iniziano ad arrivare i primi tifosi partenopei alla Joahn Cruijff Arena. C’è però un problema per i supporters partenopei, secondo quanto riferito infatti dal nostro inviato ad Amsterdam Antonio Manzo, tutti i tifosi muniti di zaino non hanno accesso all’impianto olandese.

Tutti coloro che si stanno presentando all’ingresso dello stadio con uno zaino o una borsa sono stati rimandati indietro dagli steward presenti all’esterno della struttura.

Situazione abbastanza delicata quella che si respira all’esterno della Joahn Cruijff Arena dove già da ieri sono aumentati drasticamente i controlli per i supporters azzurri. Alcuni tifosi del Napoli hanno inoltre acquistato i biglietti per settori diversi da quelli dedicati agli ospiti, questo può essere un altro campanello d’allarme dato che a quanto pare al momento dell’ingresso potrebbero esserci controlli specifici sulla provenienza di chi fa accesso allo stadio.

Problemi in vista dunque per tutti i tifosi del Napoli approdati ad Amsterdam a pochissime ore dal calcio d’inizio. In tantissimi stanno tornando indietro perché muniti di zaino ed impossibilitati ad accedere allo stadio.