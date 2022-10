Aria tesa a fine partita: è successo tra Elmas e Lozano

Termina il match tra Ajax-Napoli, azzurri in festa per il largo risultato del club partenopeo. Un’ottima prestazione da parte di tutti gli azzurri, ma a fine partita le immagini ritraggono uno scontento Lozano, che discute con il compagno di squadra, Elmas.

Il “Chucky”, probabilmente scontento per non essere riuscito a timbrare il cartellino, è uscito dal campo col capo calato, nonostante la vittoria della sua squadra. E lo si è notato dal “cinque” rifiutato al compagno di squadra, Elmas.

Lozano ed Elmas a fine partita

LEGGI ANCHE: Ajax-Napoli 1-6: festa e testa azzurra! 1-6 (Kudus, 9′, Raspadori 18′ e 46′, Di Lorenzo 33′, Zielinski 43′, Kvara 62′, Simeone 81′)

Lozano non dà il cinque ad Elmas: la ricostruzione

Come raccolto dalle immagini che arrivano direttamente dalla Johan Cruijff Arena e come raccontato dalla redazione di SpazioNapoli.it, infatti, si nota il momento esatto in cui Lozano allontana Elmas dopo il cinque chiesto al compagno di squadra. Il tutto, al termine del match vinto dagli azzurri per 1-6 ad Amsterdam, quando gli azzurri stavano abbandonando il campo da gioco.