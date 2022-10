Younes: “L’Ajax batterà il Napoli, ne sono certo”

Amin Younes, ex giocatore di Ajax e Napoli, ha rilasciato un’intervista si microfoni della Champions League. L’attaccante tedesco è stato interrogato sulla partita che vedrà protagoniste proprio le sue ex squadre che si scontreranno domani nella terza giornata della massima competizione europea. Queste le parole di Younes:

“Sono due squadre brave con la palla, il livello sarà molto alto. In italia fanno molta attenzione ai giocatori venuti fuori dall’Ajax, è un club importante in Europa. Mi aspetto due belle partite all’andata e al ritorno.”

Sugli schemi tattici del Napoli: “Sanno anche giocare partendo dal basso, sarà molto difficile per l’Ajax soprattutto al Maradona, lì c’è una bella atmosfera”.

Chi vince la partita? “Credo che alla fine passeranno entrambe il girone ma l’Ajax domani vincerà 3-2 e al ritorno ci sarà un 2-2”.

La sua esperienza con la maglia del Napoli: “E’ stato un bel periodo. Il Napoli è un club molto emozionante, le persone in città vivono per questa squadra spendendo tutti i risparmi per andare allo stadio. Se vinci ti portano sulle spalle”.

Amin Younes ha giocato nel Napoli dal 2018 al 2020 mettendo in repertorio 4 gol in 21 presenze. Oggi l’attaccante gioca all’Utrecht in Eredivise.

Antonio Cacciapuoti