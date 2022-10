Home » News Calcio Napoli » Giuntoli lascia Napoli per un’altra big? C’è un problema con De Laurentiis

La Juventus guarda avanti e pensa a un clamoroso colpo di mercato per il futuro. La squadra bianconera è alle prese con un ringiovanimento del proprio organico e con una netta rivoluzione del quadro dirigenziale. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sta pensando di arricchire il comparto dirigenziale e tanti nomi sono stati accostati alla Vecchia Signora.

Secondo il quotidiano La Repubblica tra gli indiziati principali troviamo Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli con il contratto in scadenza nel 2024.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il DS partenopeo ha un contratto in scadenza nel 2024, ma come sottolinea Repubblica il rapporto con De Laurentiis appare essersi un po’ raffreddato nell’ultimo periodo. Strapparlo al Napoli nel 2023 non sarà semplice, ma i bianconeri sembrano intenzionati a provarci.

Tra gli altri nomi papabili c’è anche Tare della Lazio, considerato il vero uomo mercato della squadra biancoceleste e farebbe comodo alla Juventus, anche se il suo Presidente, Claudio Lotito, non è minimamente interessato a lasciarsi scappare un dirigente come Tare.