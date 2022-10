Verso Ajax-Napoli: Osimhen in campo ad Amsterdam? La notizia

Gli uomini di Spalletti preparano la partita contro l’Ajax, cercando di capire soprattutto le condizioni di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è out per un problema muscolare accusato durante la sfida di Champions League il Liverpool e sta cercando di anticipare i tempi per rientrare il prima possibile in campo.

Infortunio Osimhen (Getty Images)

Osimhen assente contro l’Ajax: il report del Napoli

Victor Osimhen ha svolto anche quest’oggi lavoro personalizzato in campo, migliorando la propria forma, ma sarà out per la sfida contro l’Ajax.

L’ex Lille ha tanta voglia di tornare in campo e punta di farlo per la prossima giornata di campionato contro la Cremonese; il centravanti, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con la scritta “Step by step“.

Dunque, Osimhen sarà al più presto di nuovo a disposizione di Luciano Spalletti. Per quanto riguarda invece Amir Rrahmani si è allenato senza problemi, presentando solamente una fasciatura alla coscia; dunque niente di grave per il kosovaro.

Giacomo Maraucci