Quando torna Osimhen? Le ultime notizie in vista della sfida tra Ajax e Napoli

Nonostante il Napoli stia andando come un treno anche in sua assenza, Spalletti ha tanta voglia di poter schierare nuovamente Victor Osimhen al centro dell’attacco azzurro. Il centravanti nigeriano si è infortunato il 7 settembre, ormai un mese fa, contro il Liverpool.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato un focus al recupero del nigeriano, di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen reacts on the ground during the UEFA Champions League Group A first leg football match between SSC Napoli and Liverpool FC at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples on September 7, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“Victor Osimhen corre spedito verso il recupero, ma domani ad Amsterdam contro l’Ajax toccherà ancora una volta a Jack Raspadori e Giovanni Simeone. Probabile che l’attaccante nigeriano rientri contro la Cremonese, ma senza correre alcun tipo di rischio. Osimhen non si allena ancora in gruppo ed anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato al Training Center di Castel Volturno”.

Niente Osimhen dunque contro l’Ajax, con Simeone e Raspadori che saranno chiamati ancora una volta a guidare l’attacco azzurro. Entrambi saranno titolari come piace ripetere a Spalletti: vedremo chi sarà “titolare per sessanta minuti” e chi sarà invece “titolare per gli ultimi trenta”.