Ajax-Napoli, previsto un “fiume” napoletano: tanti divieti per i tifosi

Ad meno di ventiquattro ore dalla partita tra Ajax e Napoli sono emersi dei dati importanti per i supporters partenopei. Secondo un dato dell’ultima ora sono previsti oltre 6000 tifosi azzurri, ben più dei 2600 possessori di biglietto per il Settore Ospiti. Non saranno presenti solo allo stadio, quindi, ma occuperanno tutta la capitale olandese.

Verso Ajax-Napoli, fiume di tifosi azzurri ma tanti divieti

Tutte queste presenze di tifosi del Napoli hanno messo in allerta la Polizia locale che, anche per via di precedenti tra il Napoli e altre squadre olandesi, sta adottando le adeguate contromisure.

Per accedere allo stadio c’è una lista di divieti che le Forze dell’Ordine imporranno ai tifosi. Tra le indicazioni fornite dal Napoli vi è previsto l’arresto immediato per chi viene trovato in possesso di materiale pirotecnico. Per accedere sugli spalti con un qualsiasi tipo di bandiera o striscione, è necessario mostrare un certificato ignifugo. Ultimo, importante, divieto è l’ingresso di droghe all’interno della Johann Cruyiff Arena.

Antonio Cacciapuoti