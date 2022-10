Ajax-Napoli, l’elenco dei convocati diramato da Spalletti: c’è solo un assente

Il Napoli scenderà in campo domani per affrontare l’Ajax ad Amsterdam nella gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri sognano una vittoria per rimanere a punteggio pieno in vetta al girone, sopra anche ai vice campioni d’Europa del Liverpool.

La gara però non sarà per nulla facile, contro una squadra con una notevole esperienza a livello internazionale e ricca di giovani davvero interessanti.

Infortunio Osimhen (Getty Images)

La società azzurra ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la partita di domani: unica assenza è quella già confermata di Victor Osimhen. C’era una lontana speranza di recuperarlo già per questa gara ma il nigeriano si è allenato ancora a parte anche oggi e, dunque, non può essere della gara nemmeno partendo dalla panchina.

Questo l’elenco completo:

IDASIAK Hubert, MERET Alex, SIRIGU Salvatore

DI LORENZO Giovanni, JESUS Juan, MARIO RUI Silva Duarte, MINJAE Kim, OLIVERA Mathias, OSTIGARD Leo, RRAHMANI Amir, ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank, ELMAS Elif, GAETANO Gianluca. LOBOTKA Stanislav, NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio, ZIELINSKI Piotr, KVARATSKHELIA Khvicha, LOZANO Hirving, POLITANO Matteo, RASPADORI Giacomo, SIMEONE Giovanni