Report allenamento SSC Napoli: c’è la notizia su Osimhen

Il Napoli si ritrova al Centro Tecnico di Castel Volturno, dopo aver vinto ieri nell’ottava giornata di campionato, contro il Torino.

Gli azzurri hanno svolto la seduta mattutina d’allenamento, a disposizione di Luciano Spalletti, come riportato dalla SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale. Allenamento anche in vista di quello che sarà l’appuntamento di martedì sera contro l’Ajax e, al centro delle attenzioni, c’è la situazione che riguarda Victor Osimhen: il nigeriano non ha svolto allenamento in campo.

Il 4 ottobre c’è la Champions League, appuntamento nel quale Luciano Spalletti spera di poter contare proprio sul centravanti nigeriano, che deve fare però ancora i conti con il suo problema.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Di seguito, il report completo apparso sul sito ufficiale della SSC Napoli:

“Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra mentre il resto della squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro di forza in campo, possesso palla ed esercitazione tattica. A chiusura di sessione partita a campo ridotto”.

“Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra”.