LIVE – Napoli-Torino: Spalletti sceglie Politano e Raspadori

Torna la Serie A e torna il Napoli in campo. Al ‘Maradona‘ arriva il Torino di Ivan Juric, avversario ostico e con tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo dell’ultimo turno di campionato. Luciano Spalletti ha riabbracciato quasi tutti gli infortunati, ad eccezione di Victor Osimhen e ritroverà in campo l’undici ideale su cui ha fatto affidamento fino ad oggi.

Per Juric la buona notizia riguarda il ritorno in gruppo di Aleksej Miranchuk. Il fantasista russo è tornato a disposizione dopo un lunghissimo stop.

Per il Napoli sarà fondamentale continuare a vincere per tenersi stretta la vetta della classifica e continuare il cammino in Serie A. I granata, invece, vogliono perseguire il sogno europeo e proveranno a sfatare il tabù ‘Maradona‘ per risalire la classifica.

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric. (da confermare).