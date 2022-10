Home » News Calcio Napoli » Napoli vs Milan, Sconcerti non ha dubbi: “Aiutati dalla fortuna”

Il Napoli vola e il Milan insegue, la classifica in Serie A prende forma e si entra nel vivo del campionato.

Mario Sconcerti ha analizzato quella che è la situazione in cima alla classifica, con il momento che sta vivendo il Napoli, oltre che alle vicende di casa Milan. Il club campione d’Italia, nella serata di ieri, è riuscito a portare a casa i tre punti nonostante il gol del pareggio subìto nel finale, sulla punizione di Bajrami.

Sconcerti ha analizzato così quella che potrebbe essere la sfida Scudetto a distanza tra Napoli e Milan: “Il primo tempo del Napoli con il Torino ha mostrato una velocità e un abbinamento tecnico di altri campionati. In questo momento assomiglia alla squadra migliore. Il Milan ha vinto con quel tipo di fortuna che spesso aiuta i migliori, in una partita che non era facile. Calabria infortunato, Kjaer ammonito subito, poi Leao ha chiuso con un gol fantastico. È stato un Milan che, pure se non perfetto, ha mostrato di essere il Milan che serviva”.