Anguissa: “Oggi sono felice per due motivi”, poi la risposta sull’obiettivo del Napoli!

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, è stato incoronato Man of the match durante la partita contro il Torino. Il centrocampista ex Fulham ha segnato una doppietta nel 3-1 per la squadra azzurra. A DAZN ha parlato degli obbiettivi della sua squadra e sui suoi primi due gol in Serie A con la maglia del Napoli. Queste le parole di Anguissa:

“Sono molto felice, ed è la prima volta che segno in Serie A voglio segnare ancora. Abbiamo portato a casa una partita difficile ed ho aiutato la squadra.

Segnerai più gol per diventare più forte? Non è importante segnare due gol, ciò che è importante è la squadra e che vinca. Obbiettivo del Napoli? vincere ogni partita una alla volta e poi ci penseremo. Il messaggio sulla fasciatura? E’ per mia moglie Patricia e i miei figli la cosa più importante della mia vita, lo dedico a loro.

Per Anguissa sono i primi gol in Serie A nella sua carriera, dopo essere arrivato l’anno scorso dal Fulham ha stupito tutti con le sue prestazioni e si sta rivelando fondamentale nello scacchiere di Luciano Spalletti.