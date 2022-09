Era il pallino di Giuntoli: il Torino lo ha soffiato al Napoli

A solo un giorno dalla partita tra Napoli e Torino l’aria si fa sempre più calda ed il quotidiano Tuttosport ha pubblicato una notizia di calciomercato che riguarda proprio un giocatore della squadra granata.

Il calciatore in questione è il trequartista Nicola Vlasic, arrivato quest’anno in prestito dal West Ham. Secondo il giornale, il giocatore croato sarebbe stato cercato dal Napoli in ben 2 occasioni negli ultimi anni.

La prima volta che il Napoli si è fiondato sul trequartista era il 2020 ed in panchina c’era Gennaro Gattuso: Vlasic era ancora al CSKA Mosca, ma i russi rifiutarono l’offerta di Giuntoli.

Proprio durante l’ultima sessione di calciomercato il Napoli aveva individuato in Vlasic uno dei profili per sostituire Fabian Ruiz. Decisivo è stato l’intervento del tecnico del Torino, Ivan Juric, il quale ha personalmente parlato con Vlasic convincendolo a sposare il progetto Torino.

Vlasic è un nuovo acquisto del Torino, arrivato durante l’ultima sessione di calciomercato dal West Ham in prestito con diritto di riscatto. Il trequartista croato si è già messo in mostra nel nostro campionato sfoderando ottime prestazioni con la maglia granata, guadagnandosi le lodi del suo mister in più di un’occasione.