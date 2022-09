Home » News Calcio Napoli » FOTO – Biglietti per Napoli-Torino: un nuovo sold out? Il dato

L’inizio sfavillante di stagione per il Napoli ha scalzato i malumori estivi dei tifosi. L’ambiente attorno agli azzurri era uno dei peggiori nell’era De Laurentiis e il rapporto con la società era ai minimi storici.

Poi è iniziato il campionato, il Napoli ha vinto e convinto e i nuovi acquisti non hanno fatto rimpiangere le partenze illustri dell’ultima sessione di mercato.

La larga vittoria sul Liverpool ha definitivamente riacceso la passione dei napoletani che in questa stagione non hanno mai fatto mancare il loro apporto allo Stadio Maradona.

Napoli-Torino, dato biglietti (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Biglietti Napoli Torino: il dato da TicketOne

La situazione relativa ai biglietti venduti per il prossimo impegno stagionale del Napoli, contro il Torino, diventa sempre più chiara. Sono attesi in 40.000 sabato allo stadio Maradona per la sfida contro i granata.

La Curva B Superiore è già sold out da diversi giorni mentre, stando ai dati di TicketOne, la Curva A Superiore e i Distinti Superiori vanno verso tutto esaurito. Le Curve Inferiori, invece, hanno ancora quasi tutti i posti disponibili. Molto meglio i Distinti Inferiori, la Tribuna Nisida e la Tribuna Posillipo.