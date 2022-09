Home » News Calcio Napoli » Doppio forfait in casa Torino: Juric li perde per la sfida contro il Napoli

Domani si torna in campo in Serie A e ad aprire il turno dell’ottava giornata, sarà la sfida Napoli-Torino. Dopo aver svelato alcune scelte obbligate quest’oggi, in conferenza stampa, Juric ne perde due per la partita contro gli azzurri, al Diego Armando Maradona.

Forfait in Napoli-Torino per Samuele Ricci e Pietro Pellegri, due calciatori che non saranno a disposizione per la sfida contro gli azzurri di domani alle 15:00. Procede il loro recupero, ma le condizioni non permettono ai due calciatori di dare una mano alla propria squadra, con Juric che dovrà fare a meno di loro.

Torino Juric (Getty Images)

Infortunio Ricci e Pellegri, out per Napoli-Torino

La notizia è stata riportata da ToroNews.net che hanno fatto chiarezza in merito alla formazione di domani del Torino, in casa del Napoli, rivelando la mancata convocazione proprio dei due calciatori. Gli stessi potrebbero ritornare nei prossimi impegni, Juric spera di poterli avere entrambi a disposizione per la gara contro l’Empoli, di domenica 9 ottobre.