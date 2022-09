Bruscolotti distrugge Cassano: “Dice putt***te ogni giorno!”

Ai micofoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex capitano del Napoli Bruscolotti. L’ex difensore è tornato a parlare della vicenda Cassano, che durante il podcast Muschio Selvaggio ha definito il Napoli dei due scudetti come una “squadra di scappati di casa“, scatenando l’ira dei tifosi e di alcuni componenti di quella squadra, tra cui Renica. Queste le parole di Bruscolotti sulla vicenda :

“Le parole di Cassano? Non mi toccano, è uno che dice pu*****te ogni giorno. Non mi interessa ciò che dice Cassano, basta vedere anche cosa ha combinato con Capello quando era al Real Madrid. Conosciamo i suoi comportamenti e spesso se ne esce con qualcosa di nuovo. Le parole di Cassano non mi toccano minimamente, la nostra squadra ha vinto due scudetti e i suoi trofei sono pochi”

Non solo Cassano, Bruscolotti è stato interrogato anche sul Napoli e sulla Champions League dove i partenopei sono primi nel girone ed affronteranno l’Ajax la prossima settimana: “In Champions ci sono tutti i presupposti per passare il turno e fare bene nel girone, l’importante è stare tranquilli.”