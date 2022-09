Mertens e Insigne dimenticati: l’ex bomber azzurro spiazza tutti!

Ha parlato l’ex bomber azzurro e lo ha fatto ai microfoni de Il Mattino, parlando di quello che è il nuovo attacco del Napoli, dopo gli addii di Mertens e Insigne.

Beppe Savoldi, storico ex attaccante del Napoli, ha parlato del nuovo attaccante del club partenopeo, che ha brillato anche con la Nazionale, nel doppio appuntamento con la Nations League. L’ex bomber del Napoli – 162 apparizioni e 77 gol in azzurro, non ha dubbi: “Raspadori non farà rimpiangere Mertens e Insigne“.

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Napoli, le parole di Savoldi su Raspadori

Ha parlato di Giacomo Raspadori, l’ex Napoli, Beppe Savoldi. Ecco le sue parole: “Si sapeva già dall’anno scorso che Giacomo Raspadori avesse grandi potenzialità. I suoi gol non faranno rimpiangere Mertens e Insigne, per me lui in campo è un nove “e mezzo”. Perché per me non può fare il centravanti classico, perché non ha fisico per stare al centro a combattere, ma sa stare sia dentro il campo che fuori”.