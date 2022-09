Infortunio Politano: cambiano i tempi di recupero

Cambiano i tempi di recupero per quanto riguarda l’infortunio di Matteo Politano. Dopo la sfida contro il Milan, il calciatore del Napoli era finito KO a causa di un problema alla caviglia destra, tanto da non rispondere alla convocazione di Roberto Mancini, dovendo rinunciare al ritiro di Coverciano.

Matteo Politano sta eseguendo l’iter riabilitativo con lo staff medico del Napoli e le sue condizioni sembrano migliorare. Cambiano dunque i tempi di recupero, l’esterno azzurro potrebbe tornare a disposizione di Luciano Spalletti prima del previsto.

(Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

LEGGI ANCHE: Il Napoli torna a Castel Volturno: novità su Politano e Osimhen

Secondo quanto riferito dai colleghi de Il Corriere del Mezzogiorno, Matteo Politano potrebbe essere convocato addirittura contro il Torino, nella sfida di sabato primo ottobre, oppure per la gara di Champions League contro l’Ajax, ad Amsterdam. Inizialmente, la diagnosi, era di circa 20 giorni di stop, con rientro previsto per la gara contro la Cremonese del 9 ottobre, ma Politano lavora e accorcia i tempi: vuole tornare subito in campo per dare una mano alla sua squadra.