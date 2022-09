Meret, parla l’agente: “È stata un’estate assurda!”, poi la verità sul rinnovo

Federico Pastorello, agente del portiere Alex Meret, è stato ascoltato ai microfoni di Calciomercato.it durante il Social Football Summit. Pastorello è stato interrogato sui suoi assistiti, in particolare sul portiere Alex Meret. Il portiere del Napoli è stato dato considerato un esubero per tutta l’estate ma alla fine è rimasto e sta sbalordendo tutti con le sue prestazioni. Il portiere al momento si trova in scadenza di contratto e Pastorello ha risposto sul tema rinnovo. Queste le sue parole:

“È stata un’estate molto assurda, alla fine il Napoli si è trovato probabilmente nella situazione un po’ obbligata di tenere Alex, il quale poi ha dimostrato più volte di essere un grande professionista. Per me non è una sorpresa, l’ho sempre reputato uno dei migliori portieri al mondo.

Sono convinto che arriverà a giocare in uno dei tre-quattro top club a livello internazionale, naturalmente è già in un grande club e siamo contenti che finalmente abbia trovato un po’ di continuità che, probabilmente, era l’unica cosa di cui aveva bisogno.

FOTO: Getty – Napoli Meret

Ancora una volta gli devo fare i complimenti, trovare la concentrazione e le energie in un momento dove non sapeva se andavia via o rimaneva non era facile. Rinnovo? I dialoghi col club sono costanti, sono ottimisti sul fatto che a breve troveremo una quadra“.

Dopo un’estate dove è stato considerato in partenza, Alex Meret si è conquistato la fiducia del mister Luciano Spalletti e della tifoseria. Adesso è un punto inamovibile ed il rinnovo sembra sempre più vicino.