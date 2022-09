Rinnovo Meret: pronto il nuovo ingaggio per il portiere, le cifre

Il portiere del Napoli Alex Meret ha il contratto in scadenza a giungo 2023 e per restare in maglia azzurra è pronto a sottoscrivere un rinnovo. Nonostante le vicissitudini di quest’estate che hanno messo in dubbio la titolarità nelle fila del Napoli del giovane portiere italiano, ad oggi la società partenopea è pronta a blindare Meret, offrendogli anche un ingaggio più alto.

FOTO: Getty Images, Alex Meret

Napoli-Meret: pronto il rinnovo

Il rinnovo era stato stipulato già durante il mercato estivo, ma le trattative in corso con Keylor Navas avevano congelato il tutto e rimandato le decisioni al futuro. Quel momento è arrivato. Meret ha dimostrato grande personalità in questo avvio di campionato senza lasciarsi distrarre dalle voci di sottofondo. Cinque gol subiti e tre porte inviolate nelle prime sette gare: il Napoli è al secondo posto come miglior difesa del campionato, alle spalle solo dell’Atalanta a quota 3 reti subite.

Secondo quanto scritto sull’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli è pronto a definire per Meret un contratto fino al 2027 con un ingaggio netto da 1,7 milioni di euro a stagione. Lo stipendio del portiere italiano è quindi quasi raddoppiato rispetto al milione che percepisce adesso.