Cassano insiste, fa infuriare ancora i tifosi per il Napoli del primo scudetto!

Nel corso della BoboTv Antonio Cassano, ex fantasista di Roma e Sampdoria, è tornato sulle dichiarazioni rilasciate al podcast Muschio Selvaggio di qualche giorno fa. Cassano durante il podcast ha definito il primo Napoli di Maradona come “una squadra di scappati di casa“.

Le sue parole hanno fatto rumore, portando anche alla risposta di un ex giocatore di quel Napoli, Alessandro Renica, a cui Fantantonio ha risposto nella puntata della BoboTv di questa sera. Queste le parole di Fantantonio:

Maradona Careca

“Qualche ex giocatore che non conosco del Napoli, non so manco chi c***o siano, ha detto qualcosa. Io lo ripeto, i giocatori con cui ha vinto Maradona a Napoli sono degli scappati di casa. Maradona ha fatto un miracolo giocando con gente scarsa al suo fianco.

Lui era un extraterrestre, il primo scudetto l’ha vinto da solo, nel secondo aveva gente più forte come Alemao e Careca. Qualcuno può dire il contrario, ma non è così. Ho fatto i complimenti a Maradona e basta”.

Ancora una volta Cassano è riuscito a far parlare di se e le sue dichiarazioni non faranno altro che alimentare le discussioni sull’argomento, adesso la palla passa ai giocatori che hanno fatto parte di quella grande squadra a rispondere al giocatore di Bari vecchia.