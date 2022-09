Fedele: “Meret non è da top club, non ha personalità”

Alex Meret si è preso il Napoli sulle spalle ed è diventato il titolare indiscusso e inamovibile degli azzurri. Dopo l’addio di Ospina si è parlato insistentemente della possibilità di ingaggiare un altro portiere ma alla fine il club ha deciso di puntare fortemente sul classe ’97.

L’inizio di stagione di Meret è stato importantissimo, con parate spettacolari e il risultato salvato più volte che ha permesso al Napoli di tenere il vantaggio in diverse occasioni.

Napoli rinnovo Meret (Getty Images)

Fedele contro Meret: “Non ha personalità”

Nonostante 9 partite di altissimo livello, Enrico Fedele, opinionista ed ex dirigente, ha criticato pesantemente Alex Meret e la sua personalità a Tele A.

“Se fossi il dirigente di una grande squadra non prenderei Meret: mi riferisco a quelle compagini che devono vincere lo scudetto. Il primo motivo è che la difesa non ha fiducia in lui perché non ha personalità. Accadeva l’anno scorso ma anche in questa stagione. Inoltre è fragile e non parlo dell’aspetto caratteriale, ma quello relativo all’impatto fisico. Le prestazioni finora sono state ottime, ha fatto una parata in Scozia coi Rangers eccezionale, ma io non lo considero un ‘padrone’ dell’area di rigore