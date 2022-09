Futuro Zerbin: c’è la notizia sul giovane calciatore del Napoli

Alessio Zerbin sta attraversando un momento magico: doppia presenza in Champions League e convocato in Nazionale dal CT Roberto Mancini. L’anno scorso l’attaccante del Napoli militava tra le fila del Frosinone di Fabio Grosso ma oggi è uno dei tasselli di questo nuovo Napoli targato Luciano Spalletti.

Zerbin si è guadagnato la convocazione in Nazionale grazie alle sue ottime prestazioni con la maglia del Napoli e prenderà parte alle sfide di Nations League dell’Italia che affronterà Ungheria e Inghilterra.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Fu proprio Luciano Spalletti a volerlo trattenere quest’anno al Napoli, dando fiducia al ragazzo che tanto aveva fatto bene con il Frosinone. Zerbin in estate è stato molto vicino a passare in prestito alla Cremonese e alla Sampdoria, ma la volontà di Spalletti insieme a quella di Giuntoli non hanno acconsentito al trasferimento.

Giuntoli è stato chiaro con l’entourage di Zerbin: o arriva un’offerta importante a titolo definitivo, o Alessio resta qui. Adesso per Zerbin sembra aprirsi anche l’ipotesi di rinnovo per renderlo ancora più centrale nel progetto Napoli.