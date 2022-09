“Quando rientra Politano”, la spiegazione dell’ex medico della Nazionale

Si è da poco conclusa la settima giornata di campionato di Serie A. Adesso i club “riposeranno” per circa due settimane per via della pausa delle nazionali. Infatti il campionato riprenderà proprio il primo ottobre con la gara Napoli-Torino allo stadio Diego Armando Maradona.

Nel frattempo i vari calciatori si sono aggregati al ritiro delle proprie nazionali. Tra i convocati per la Nations League con l’Italia c’era anche Matteo Politano. Quest’ultimo costretto a uscire durante Milan-Napoli per un infortunio alla caviglia. Lo staff medico della nazionale, dopo aver fatto alcuni accertamenti, ha preferito non rischiarlo e rimandarlo a casa.

FOTO: Getty – Matteo Politano SSC Napoli

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana:

Com’è possibile tutti questi infortuni? È un’annata eccezionale, con un calendario intenso e diviso in tre step. Le preparazioni sono state improntate ad avere il meglio dai calciatori nei primi due mesi di campionato. Di qui i sovraccarichi di lavoro e poi i tanti infortuni di tipo muscolare. Infortunio Politano? Un trauma distorsivo della caviglia dipende dal tipo della lesione rimediata. Se non ho visto male, è stato un trauma che ha interessato i legamenti esterni della caviglia. In caso di distorsione lieve, sarà in campo velocemente. Solo in casi più gravi, i tempi si allungano molto. Non mi sembra però questo il caso”.

Lorenzo Golino