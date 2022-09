“Kim meglio di Koulibaly”: il paragone spiazza tutti

Oscar Damiani, agente di mercato Fifa, è stato ascoltato ai microfoni di Radio CRC. Durante l’intervista Damiani si è espresso sulla cessione del senegalese Koulibaly dal Napoli al Chelsea la scorsa estate. A sostituirlo c’è stato il coreano Kim, arrivato dal Fenerbahce, e secondo Damiani il Napoli ci avrebbe guadagnato non poco dalla cessione di Koulibaly.

Ecco le sue dichiarazioni: “È andato via Koulibaly, che era forte ma faceva tanti errori, e chi l’ha sostituito è più forte di lui. Ci vuole competenza, complimenti al Napoli.”

Damiani ha proseguito l’intervista parlando della profondità della rosa allenata da Luciano Spalletti e di quanto queste siano necessarie in un campionato come questo: “Siamo all’inizio di questo campionato, ma le sensazioni fanno ben sperare. Il Napoli ha delle alternative, per un campionato come questo lungo e con i Mondiali, che sono necessarie. Mister Spalletti ha dato una grande identità a questa squadra. La squadra si sta comportando molto bene, gli acquisti sono stati giusti, c’è una forza di squadra. Simeone e Raspadori si sono rivelati giocatori forti e bravi.“