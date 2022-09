Notizia sul Napoli a FIFA 23: non accadeva da 13 anni!

Per gli amanti di FIFA 23, videogame di calcio tra i più popolari, sono questi giorni davvero entusiasmanti.

Infatti, come di consueto, nel mese di settembre esce l’edizione nuova del gioco e, prima del lancio ufficiale, vengono pubblicati da EA Sports i migliori giocatori di ogni lega.

Nello specifico, vengono ufficializzati i nomi dei calciatori più forti della Serie A che poi saranno presenti nella modalità FIFA 23 Ultimate Team.

In particolare, risalta subito all’occhio l’assenza di giocatori napoletani in questa lista, dopo gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly che, invece, erano presenti tra i giocatori più forti in FIFA 22, il Napoli non avrà nessun giocatore tra i più importanti della Serie A.

Erano parecchi anni che ciò non accadeva: dal 2010 al 2022 il Napoli è sempre stato rappresentato. Da Quagliarella a Cavani, passandro per Hamsik, Higuain e poi i vari Insigne, Mertens e koulibaly.

Di seguito la lista completa dei giocatori nominati per quest’anno:

Maignan – Milan – GK – 87

Martínez – Inter – ATT – 86

Dybala – Roma – ATT – 86

Immobile – Lazio – ATT – 86

Lukaku – Inter – ATT – 86

Milinković – Savić – Lazio – MID – 86

Barella – Inter – MID – 86

Brozović – Inter – MID – 86

Škriniar – Inter – DEF – 86

Szczęsny – Juventus – GK – 86

Hernández – Milan – DEF – 85

Pogba – Juventus – MID – 85

Kostić – Juventus – MID – 85

Vlahović – Juventus – ATT – 84

Tonali – Milan – MID – 84