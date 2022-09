Home » News Calcio Napoli » Altra delusione per Insigne: ritorno in campo col Toronto amaro per lui

È diventata di dominio pubblico ieri la notizia del lutto familiare che ha coinvolto la famiglia di Lorenzo Insigne: la moglie del calciatore Genny Darone ha perso la bambina che aspettava dopo sei mesi di gravidanza. Sarebbe stato il terzo figlio per la coppia dopo Carmine e Christian.

La notizia non era stata divulgata in precedenza per rispetto della privacy della famiglia, ma è diventata di dominio pubblico ieri dopo l’assenza del calciatore nell’elenco dei convocati in Nazionale divulgato da Mancini. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, egli avrebbe addirittura chiesto al suo club una pausa dal calcio, accettata con la nota dell’8 settembre in cui la società comunicava che Insigne non si sarebbe allenato per affrontare una delicata situazione familiare.

Foto: Getty Images- Lorenzo Insigne

Insigne è però tornato ad allenarsi da un paio di giorni per mettersi a disposizione per la fondamentale gara contro l’Orlando City, ultimo treno per il Toronto per tentare una difficile qualificazione ai playoff. Il talento napoletano si è messo a disposizione con grande professionalità, giocando per 90 minuti nonostante i tanti pensieri che lo affliggono.

Il suo apporto però non è servito: il club canadese è stato travolto con un netto 4-0 e è matematicamente fuori dai playoff. D’altronde, la situazione di classifica del Toronto era piuttosto negativa già da prima dall’arrivo del trio di italiani (Insigne, Bernardeschi e Criscito) e, per ottenere un’insperata qualificazione ai playoff, avrebbero dovuto tentare una rimonta col sapore dell’impresa.