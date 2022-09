Napoli primo in tutto: attacco da capogiro, numeri straordinari

Il Napoli sta vivendo un inizio di stagione sensazionale, primo in campionato e primo anche nel girone di Champions League. Sono emersi, però, altri dati di notevole rilievo, la squadra di Luciano Spalletti è l’attacco migliore nelle competizioni continentali e nazionali. I gol realizzati dal Napoli in questo inizio di stagione sono ben 20 con una media di 2.5 gol a partita. Gli azzurri hanno infatti realizzato 13 gol nelle prime 6 giornate di campionato e 7 in 2 partite di Champions.

(Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Un altro dato importante è emerso negli ultimi giorni e questo riguarda proprio il numero di calciatori che hanno segnato per gli azzurri in questo primo avvio di stagione. I giocatori che hanno timbrato il cartellino sono ben 11, un dato fondamentale che fa capire quanto può essere pericolosa la squadra in fase offensiva. Questi sono i giocatori che hanno segnato per il Napoli in questa stagione:

Kvaratskhelia 4 gol (tutti in campionato)

Zielinski 3 gol (2 in Champions, 1 in campionato)

Osimhen 2 gol (tutti in campionato)

Kim 2 gol (tutti in campionato)

Raspadori 2 gol (1 in Champions, 1 in campionato)

Politano 2 gol (1 in Champions, 1 in campionato)

Simeone 1 gol (in Champions)

Ndombelé 1 gol (in Champions)

Anguissa 1 gol (in Champions)

Lobotka 1 gol (in campionato)

Elmas 1 gol (in campionato)