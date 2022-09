Il Milan vince in Champions: nel finale i tifosi cantano contro Napoli!

Mercoledì, e come da consuetudine, è serata di Champions League. Il Napoli tra poco meno di mezz’ora scenderà in campo a Glasgow contro in Rangers. Gli azzurri non sono l’unica squadra impegnata questa sera; oltre al Napoli, infatti, anche il Milan ha dovuto far fronte alla sfida europea.

I rossoneri hanno affrontato la Dinamo Zagabria a San Siro e sono riusciti a conquistare i tre punti. Il match è finito sul risultato di 3-1 grazie alle reti di Giroud, Saelemaekers e Pobega. Inutile, per i croati, il gol di Orsic per il momentaneo 2-1.

Ottima partita per il Milan, ma lo spettacolo offerto sulle tribune dai tifosi di casa non è assolutamente a livello di quello visto in campo.

Al termine del match, anziché esultare per l’importante successo della loro squadra, i tifosi rossoneri si sono resi protagonisti dei soliti beceri cori di stampo discriminatorio.

Tifosi Milan (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Dagli spalti di San Siro si alza un coro contro Napoli!

Ancora una volta, nel mirino della tifoseria rossonera sono finiti i tifosi napoletani: dagli spalti, infatti, si è sollevato un coro che da ormai molti anni si sente negli stadi italiani.

I milanisti hanno intonato: “Senti che puzza scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani”. Un altro episodio raccapricciante che racconta la pessima situazione in cui versano gli stadi italiani.