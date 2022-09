Del Genio esalta Raspadori: “Gol spettacolare per un motivo”

Il giornalista Paolo del Genio è intervenuto pochi minuti fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del gol di ieri sera di Giacomo Raspadori. Raspadori ha segnato il fondamentale gol nella partita di Champions League tra Rangers e Napoli finita 0-3 per gli azzurri. Del Genio ha voluto sottolineare l’importanza del giocatore italiano nella partita di ieri sera. Di seguito le sue parole:

“Raspadori contro lo Spezia ha segnato un grandissimo gol e ne poteva fare anche altri, però il gol di ieri sera lo fanno in pochi. Controlla con il destro, con il corpo protegge il pallone e lo piazza all’angolino. In nemmeno un secondo riesce a fare le tre cose che servono per fare gol.“

(Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Per Raspadori è il secondo gol in due partite con il Napoli, il primo è arrivato sabato scorso nella vittoria contro lo Spezia negli ultimi minuti mentre ieri ha segnato il gol del momentaneo 0-2 per il Napoli. L’attaccante classe 2000 è arrivato nell’ultima sessione di calciomercato dal Sassuolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto in favore dei partenopei ed è uno dei migliori prospetti del calcio italiano.