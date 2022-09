Home » News Calcio Napoli » Verso Milan-Napoli, rossoneri in emergenza: Pioli l’ha detto su Leao

Dopo la strabiliante vittoria sui Glasgow Rangers, il Napoli deve mettere da parte la soddisfazione per il grande risultato e concentrarsi sulla prossima sfida.

Domenica sera gli azzurri affronteranno a San Siro il Milan campione d’Italia in una sfida al vertice che può dire tanto sulle ambizioni del Napoli in questa stagione.

Il match, però, vedrà due squadre prive del loro uomo di punta. Il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen alle prese con un problema muscolare che lo terrà a lungo fuori, mentre il Milan dovrà rinunciare a Leao. La stella portoghese è stata espulsa nell’ultima sfida contro la Sampdoria e sarà costretto a saltare il big match di San Siro.

Leao Milan-Napoli (Getty Images)

Leao squalificato: Pioli spiega come sostituirlo

Un grosso problema per Pioli, dato che Leao è il giocatore che dà il via alle manovre offensive più pericolose dei rossoneri.

Sollecitato sull’argomento, il tecnico del Milan ha parlato così ai microfoni di SKY nel post gara di ieri:

Come si sostituisce Leao con il Napoli? “Chiaramente non avremo le stesse caratteristiche, non abbiamo un vero attaccante ma cercheremo di avere soluzioni e posizioni diverse. Proveremo a fare una grande partita contro un grande avversario”.