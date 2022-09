L’ex Aston Villa Agbonlahor: “Napoli spacciato contro i Rangers”

La seconda giornata di Champions League potrebbe già segnare parte del destino del Napoli nella massima competizione europea. Questa sera, all’Ibrox Stadium di Glasgow, gli azzurri di Luciano Spalletti scenderanno in campo contro i Ranger di Giovanni van Bronckhorst.

La classifica si è già mossa nella giornata di ieri con la vittoria del Liverpool sull’Ajax che ha bloccato gli olandesi a quota 3 punti e ha dato l’opportunità al Napoli di volare da solo in cima al Girone A in caso di vittoria contro i Rangers.

Rangers Napoli Agbonlahor (Getty Images)

Agbonlahor: “Rangers-Napoli finirà 2-1”

Le difficoltà del Napoli contro i Rangers saranno molteplici: dalle condizioni fisiche (visto che i padroni di casa non sono scesi in campo lo scorso weekend a causa della morte della Regina Elisabetta), a quelle climatiche, sia di campo che di temperatura.

E proprio il clima che si respirerà all’Ibrox Stadium sarà l’arma in più dei Rangers che farà perdere il Napoli, secondo Gabriel Agbonlahor. L’ex attaccante scozzese-nigeriano dell’Aston Villa, ai microfoni di SportEdge ha pronosticato una sconfitta degli azzurri:

“Il Napoli non è abituato all’atmosfera di Ibrox ed è spacciato. Non ha possibilità, quindi finirà 2-1 per i Rangers”.