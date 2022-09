Milan, Leao e Rebic out: Pioli si inventa un nuovo attaccante contro il Napoli

Cresce l’attesa in vista del big match che vedrà affrontarsi due tra le tre squadre al comando della classifica: Milan e Napoli. Da una parte gli azzurri che, probabilmente, dovranno fare a meno di Osimhen infortunatosi contro il Liverpool, dall’altra i rossoneri che invece non potranno contare su Leao, Rebic e Origi.

Zielinski Theo Hernandez (Getty Images)

Pioli, in vista della partita, è in grande difficoltà, non avendo a disposizione tre uomini del reparto offensivo. Oltre agli infortunati Rebic e Origi, non ci sarà neanche Leao, espulso durante il match con la Sampdoria. L’allenatore rossonero potrebbe spostare Theo Hernandez alto a sinistra, nel tridente alle spalle di Giroud, chiamato agli straordinari anche in vista del match di Champions League con la Dinamo Zagabria.

Il terzino sinistro spagnolo, nonostante non abbia mai ricoperto un ruolo così avanzato, ha tutte le carte in regola per non far rimpiangere Leao. Capita molto spesso che Theo si sbilanci in avanti anche se impiegato terzino; da quando è arrivato al Milan ha messo a referto ben 21 gol e 23 assist in 129 partite disputate. Inoltre, è il calciatore della rosa più impiegato in questo inizio di stagione; ha giocato sempre, ad eccezione dei 15 minuti finali contro il Bologna.

Mattia Maietta