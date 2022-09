L’infortunio di Osimhen tiene il Napoli con il fiato sospeso: l’ipotesi per il rientro

In una notte magica come quella di mercoledì contro il Liverpool, purtroppo, purtroppo c’è stato spazio anche per una nota negativa: l’infortunio di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano era in dubbio già alla vigilia del match per un risentimento muscolare accusato nel finale della sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Questo gli aveva impedito di svolgere in gruppo la rifinitura contro il Liverpool, salvo poi scendere comunque in campo dal primo minuto contro i Reds.

A pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco, Osimhen ha sentito nuovamente dolore e ciò l’ha portato a fermarsi. Al suo posto è subentrato Simeone che ha subito ha siglato la rete del 3-0.

Victor Osimhen Infortunio (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Osimhen salta due gare, rientro con il Milan?

La nuova diagnosi per il numero nove azzurro, parla di un nuovo affaticamento muscolare, ma ora il Napoli sembra intenzionato ad utilizzare la via della prudenza.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, analizza la situazione relativa all’attaccante nigeriano e prova a spiegare quante saranno le sfide che Osimhen sarà costretto a saltare.

Secondo quanto affermato dalla “Rosea“, lo scenario più plausibile è quello secondo il quale Osimhen salti almeno due match.

Di seguito quanto si legge tra le pagine del quotidiano:

“A questo punto appare scontato che il centravanti salti la gara interna di domani con lo Spezia e anche la trasferta contro i Rangers a Glasgow, per il secondo turno di Champions. La partita successiva sarà proprio il big match in casa dei campioni d’Italia a Milano. Ancora c’è tempo per valutare come reagirà la muscolatura del centravanti africano”.