Sarri paga gli insulti agli arbitri nel post di Lazio-Napoli: la decisione

Il 3 settembre scorso è andata in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Napoli, finita 2 a 1 in favore dei partenopei. Una sfida caratterizzata da alcuni ex, uno su tutti il tecnico toscano Maurizio Sarri, che dal 2015 al 2018 è stato proprio l’allenatore degli azzurri.

Proprio Maurizio Sarri si è reso protagonista con alcune dichiarazioni molto pesanti ai danni del direttore di gara (Simone Sozza) e della classe arbitrale.

Maurizio Sarri (FOTO – Getty Images)

Naturalmente le pesanti accuse mosse dal tecnico toscano non sono rimaste impunite: inflitta una pesante multa all’ex Juve. Come riportato dal Corriere della Sport, per le sue dichiarazioni rilasciate nel post partita, si sarebbe giunto ad un accordo tra Sarri e la Procura, patteggiando una multa per gli attacchi rivolti.

Inoltre l’allenatore degli aquilotti è tornato a far parlare di sé, in seguito alla sfida tra i biancocelesti e l’Hellas Verona, nella scorsa giornata di Serie A: l’ex Juventus ha mostrato il dito medio ad alcuni membri della panchina degli scaligeri.

Lorenzo Golino