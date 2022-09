Sarri furioso: “Gol di Kim viziato da fallo, arbitri e VAR incompetenti”

La vittoria del Napoli a Roma contro la Lazio è stata anche l’occasione per affrontare un grande ex come Maurizio Sarri. I tecnico ha allenato gli azzurri fra il 2015 e il 2018, lasciando meravigliosi ricordi, ma anche rimpianti come lo scudetto sfiorato nel suo ultimo anno partenopeo.

Sarri è intervenuto ai microfoni Sky al termine della gara, dove non ha esitato a lamentarsi un po’ per alcuni errori arbitrali, oltre che lanciare qualche frecciatina al suo ex presidente De Laurentiis.

Di seguito quanto riportato:

Sarri

Sarri: “Arbitri scarsi”

Arbitraggio: “C’è poco da commentare, c’era un rigore per noi e c’era fallo sul gol di Kim che prende posizione su Luis Alberto. Questa è l’era del Var, o sono scarsi o c’è l’opzione b che è preoccupante. Gli arbitri contro di noi vengono prevenuti e ce lo dicono anche, il responsabile degli arbitri deve prendere provvedimenti“.

Secondo tempo: “Nella prima parte siamo stati in difficoltà, ma nella seconda parte ne siamo venuti fuori e riuscivamo anche a palleggiare la partita. Abbiamo affrontato una squadra forte e dobbiamo affrontare ancora un percorso per arrivare a quei livelli lì. Il Napoli poteva vincere anche in un altro modo ma così fa un po’ rabbia“

Turnover assente: “Voglio dare un’identità alla squadra, in queste prime settimane non voglio ruotare per questo. Ci aiutano anche le 5 sostituzioni, poi con gli impegni delle prossime settimane dovremo fare diversamente“

Calo dopo il gol: “Si sta giocando a temperature dove la fatica si sente più velocemente. Il gol nei primi minuti ci ha tolto un po’ di iniziativa e ci ha reso più attendisti“

Sarri: “De Laurentiis e Ancelotti insieme il ricordo più brutto a Napoli”

Lavoro con la Lazio: “Siamo contenti, lavoriamo in un buon clima. Tutto sommato non ci possiamo aspettare di vincere tutte la partite perché ci sono squadre più forti ma mi sembra che il divario si stia assottigliando“

Incontrare il Napoli: “Stasera mi ha ispirato un leggere giramento (ride, ndr). Poi dei ragazzi di quando ci stavo io ne sono rimasti pochi, mi fa un po’ impressione vedere un Napoli senza Insigne e Mertens, mi fece impressione già qualche anno fa senza Marek“.

Affetto per Napoli: “Ho bellissimi ricordi, solo uno bruttissimo: il presidente e Ancelotti insieme senza dirmi nulla, non non mi voleva più. Quello è stata una serata brutta, ma ho tanti ricordi bellissimi. Mai chiarito? No, tanto se parli con Aurelio ha ragione lui“.