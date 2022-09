Dove vedere Rangers Napoli in tv e streaming

DOVE VEDERE RANGERS NAPOLI – Il Napoli torna subito in campo in Champions League: dopo la grande vittoria di settimana scorsa contro il Liverpool al Maradona, questa volta gli azzurri sono ospiti dei Rangers. La partita, inizialmente in programma per martedì 13 alle ore 21, è stata posticipata di 24 ore per motivi di ordine pubblico: in Scozia, è ancora presente il feretro della Regina Elisabetta II. Inoltre, la UEFA, in accordo con il Governo britannico, ha deciso anche di chiudere il settore ospiti e vietare la trasferta ai tifosi napoletani: i biglietti saranno rimborsati dalla società azzurra.

Dove vedere Rangers Napoli (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Come arrivano le squadre al match

Quella di mercoledì sarà la prima sfida in assoluto tra Napoli e Rangers. Gli azzurri, nella loro storia, hanno affrontato solo l’Hibernian come club scozzese in match ufficiali. Nella Coppe delle Fiere 1967/1968, il Napoli scendeva in campo con gente come Zoff, Cané, Sivori, Juliano e Altafini, ma ciò non evitò la sconfitta più pesante del club nelle competizioni europee: i partenopei persero 5-0 nel ritorno in Scozia, dopo aver vinto 4-1 al San Paolo.

Tornando ai giorni nostri, il Napoli difficilmente sarà protagonista di un’altra debacle: gli azzurri sono nettamente favoriti e vengono da un buon momento di forma. I ragazzi di Spalletti sono attualmente primi in classifica con 14 punti conquistati in sei partite e all’esordio in Champions hanno distrutto il Liverpool vicecampione d’Europa per 4-1. Sette partite e ancora zero sconfitte: il Napoli spera di poter mantenere positivo questo bottino anche dopo la sfida di Glasgow.

Situazione un po’ diversa invece per i Rangers: gli scozzesi sono reduci da due sconfitte consecutive per 4-0, subite dal Celtic in campionato e dall’Ajax nella prima giornata di Champions League. La squadra allenata dall’olandese Giovanni van Bronckhorst è attualmente seconda in classifica con 13 punti, a cinque lunghezze di distanza dal Celtic capolista. Il Rangers è sicuramente la mina vagante del Gruppo C, ma se vorrà provare a sperare in almeno un terzo posto (che varrebbe gli spareggi di Europa League), dovrà provare in tutti i modi a fare punti nelle mura amiche.

Dove vedere Rangers Napoli in tv e streaming

La partita di Champions League tra Rangers e Napoli sarà trasmessa in diretta su Sky. Visto il rinvio di 24 ore del match, il palinsesto è cambiato e ancora non sono stati comunicati su quali canali sarà trasmessa la partita. L’unica certezza è che il match sarà visibile senza alcun problema. Il match Rangers-Napoli sarà trasmesso anche da Mediaset Infinity che dispone dei diritti della competizione.

Per chi vorrà seguire il match in streaming sul proprio smartphone, tablet o pc, sarà possibile farlo sull’applicazione Sky Go oppure acquistando il pacchetto “Sport” su NOW, il servizio live e on demand di Sky.

Rangers Napoli visibile in chiaro

La gara però non sarà trasmessa solo su Sky: infatti, Rangers-Napoli sarà visibile anche su Canale 5. Buone notizie per i tifosi azzurri che potranno seguire il match in chiaro. Anche per quanto riguarda lo streaming sarà possibile vedere il match gratuitamente sul sito Sportmediaset.it.