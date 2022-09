Salvatore Esposito risponde al Liverpool: “Mangiate tanta pizza e divertitevi!”

Salvatore Esposito, famoso attore napoletano che ha interpretato Genny Savastano in Gomorra, ha risposto alla provocazione lanciata nella giornata di ieri dal Liverpool dove invitava ai propri tifosi di fare attenzione alla città di Napoli e di evitare il centro della città. L’attore napoletano ha risposto con un tweet dove ha esortato i supporters dei Red’s di godersi la città e di mangiare tanta pizza. Questa la risposta: ” Liverpool fan, vi consigliamo vivamente…. Mangiate tanta Pizza e divertitevi in una delle città più belle del mondo.”

Non è mancata anche una piccola frecciatina dove lo stesso attore riporta un dato molto interessante. Esposito ha anche aggiunto che “Liverpool è una parte importante dell’infrastruttura delle gang della droga nel Regno Unito“. L’attore ha quindi risposto per le rime chi dice che Napoli è solamente criminalità e delinquenza e ha invitato i tifosi del Liverpool a godersi tutte le bellezze che questa città ha da offrire. Si stima che questa sera saranno oltre 2.400 tifosi provenienti dall’Inghilterra.

Salvatore Esposito è intervenuto poco fa ai microfoni di Radio KissKiss Napoli per spiegare i motivi del suo tweet. L’attore ha risposto così: “Una competizione come la UEFA che conduce la campagna contro il razzismo e permette ad una squadra come il Liverpool di fare tweet e avvisi del genere, sbaglia. Dal mio punto di vista quello che ha fatto il Liverpool è razzista. Il fatto di dire ai tifosi di non muoversi in branco per evitare scontri ci sta. Comunicare di non girare in centro città invece è una cosa che non esiste. guardo ogni cinque minuti l’orologio. Sono felice di poter vedere un Napoli che dice la sua”.

Attacchi a Gomorra? “Quello che viene proposto in televisione prende spunto dalla realtà ma potrebbe essere ambientata in qualsiasi città, anche Liverpool. Il riassunto è riprendere le realtà criminali, come il padrino ad esempio. Negli anni in cui Gomorra è andato in onda Napoli è stata la prima città visitata dai turisti“.