Napoli-Liverpool è davvero sold-out? Spuntano nuovi biglietti

Sono in vendita le ultime scorte di biglietti per Napoli–Liverpool, tornate disponibili e che probabilmente erano stati riservati nei giorni scorsi per eventuali abbonamenti Champions messi a disposizione dal Napoli. Questa mattina sul noto sito TicketOne sono comparsi un centinaio di biglietti per i settori: Tribuna Posillipo, Tribuna Nisida e Distinti superiori.

Questi settori erano esauriti negli ultimi giorni ma senza dubbio verranno venduti prima del calcio d’inizio. Bisogna ricordare che il Napoli negli ultimi giorni ha messo a disposizione dei tifosi abbonamenti per tutte le partite della fase a gironi di Champions League.

Biglietti Napoli Liverpool

Champions League: abbonamenti Napoli

Al lancio di questi abbonamenti i tifosi hanno fatto di tutto pur di comprarli, e la tecnica del presidente Aurelio De Laurentiis si è dimostrata più che azzeccata. Gli abbonamenti del Napoli sono andati a ruba dopo l’annuncio degli ultimi acquisti, facendo registrare sold out in ben 3 settori. Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona si attendono oltre 55 mila tifosi per una delle partite più interessanti dell’intero palinsesto della Champions League.